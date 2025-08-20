Погода
В КР запускают автоматизированную систему по цифровизации страховых услуг

85
Государственное учреждение "Кызмат" и Национальная страховая компания запускают АИС "Страхование" для цифровизации страховых услуг в Кыргызстане. Об этом сообщил заместитель директора ГУ "Кызмат" при Управлении делами президента КР Нурлан Айдиев на пресс-конференции в агентстве "Кабар".

По его словам, проект "Страхование" - современное цифровое решение, направленное на повышение прозрачности, эффективности и доступности страховых услуг в стране.

ГУ "Кызмат" выступило разработчиком бэк-офиса системы, а фронт-офис в приложении "Тундук" реализован ОАО "Тундук".

Как отметили участники пресс-конференции, АИС "Страхование" обеспечивает защиту имущественных интересов граждан, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, через компенсацию ущерба здоровью или имуществу со стороны страховой компании виновника.

Система создаёт единую базу данных страховых полисов по всей стране, размещённую на государственной цифровой платформе G-CLOUD, что гарантирует надёжное хранение и централизованный доступ к информации.

В рамках проекта реализованы ключевые возможности:

• Внедрение цифрового страхового полиса в электронном формате;

• Возможность оформления и получения полиса онлайн, включая через приложение "Тундук" с поддержкой до 4 водителей в одном полисе;

• Повышение уровня контроля, учёта и регистрации страхования на государственном уровне.

С помощью приложения "Тундук" уже доступно онлайн-оформление ОСАГО от Государственной страховой организации и ЗАО "НСК".

В ближайшие дни планируется запуск онлайн-оформления ОСАГО от ЗАО "Сакбол". Кроме того, ведётся работа по переводу других страховых услуг в онлайн-формат через приложение "Тундук".

Проект АИС "Страхование" является важным шагом в цифровой трансформации страховой отрасли Кыргызстана, обеспечивая удобство, безопасность и прозрачность для граждан, страховых компаний и государственных органов.


Теги:
страхование, Кыргызстан, автомобили
