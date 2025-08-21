Погода
Кайратбек Урустамов: В СУАР интересны наш мёд, алкоголь и текстиль

- Бакыт Басарбек
15 августа этого года в Кашгаре (СУАР, КНР) начала работу XV Синьцзянско-Кашгарская ярмарка товаров стран Центральной и Южной Азии, прошедшая под девизом: "Взаимодействие, взаимопомощь, взаимовыручка, общий бизнес, общее строительство и совместное использование".

Масштабное мероприятие собрало участников из 40 государств и регионов, включая 181 зарубежную и 1120 китайских компаний. На площадке выставочного центра Кашгара свою продукцию представили и предприниматели из Кыргызстана.

Кыргызстан выступил на ярмарке в статусе почетной страны, что позволило отечественным компаниям получить расширенные возможности: лучшие выставочные места, активную поддержку организаторов и дополнительное внимание со стороны деловых кругов.

Согласно информации Министерства экономики и коммерции КР, девять отечественных предприятий приняли участие в выставке, презентовав товары в таких направлениях, как пищевая и текстильная промышленность, сельское хозяйство, производство алкоголя и туризм. Для многих из них участие стало продолжением уже налаженного сотрудничества с китайскими партнерами, особенно в Синьцзянском регионе.

В рамках ярмарки было проведено специальное мероприятие, ориентированное на Кыргызстан. В результате прошедших переговоров были заключены 10 соглашений между кыргызскими и китайскими компаниями, охватывающих сферы логистики, сельского хозяйства, энергетики и других направлений.

Кайратбек Урустамов, эксперт отдела продвижения Центра по развитию и продвижению экспорта "Кыргыз экспорт" при Министерстве экономики и коммерции КР, в интервью нашему изданию рассказал, что товары из Кыргызстана вызвали живой интерес у местных бизнесменов.

- В этом году девять компаний из Кыргызстана приняли участие в выставке. Многие из них уже давно сотрудничают с китайскими партнерами, особенно в Синьцзянском автономном районе. Основные направления - продукция сельского хозяйства, алкоголь, текстиль, кондитерские изделия и туризм, - сказал он.

- Какую продукцию чаще всего выбирают китайские партнеры?

- Судя по опыту, наибольший интерес в Синьцзяне вызывают наш мед, алкоголь и текстиль. В этом регионе живет много этнических кыргызов, которые хорошо знакомы с нашей культурой и предпочитают нашу продукцию. У нас схожие вкусовые предпочтения, особенно в еде.

- В чем разница между обычным участием и статусом почетной страны?

- Почетным странам предоставляют приоритетные места на выставке, помощь в поиске бизнес-партнеров, дополнительные презентационные возможности и поддержку со стороны организаторов. Такой статус позволяет компаниям ярче заявить о себе и расширить сеть контактов.

- Что интересует кыргызских бизнесменов в Синьцзяне?

- В первую очередь оборудование. Китайское оборудование гораздо доступнее по цене, чем европейские аналоги, и оно ближе к нам по логистике. Это особенно важно для малого и среднего бизнеса.


Теги:
бизнес, СУАР, ярмарка, Кыргызстан
