Альпинистка из РФ неделю умирает на пике Победы в Кыргызстане

Российская альпинистка Наталья Наговицына со сломанной ногой уже неделю находится на вершине пика Победы в Кыргызстане в ожидании помощи. Спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев рассказал aif.ru, почему женщину не могут эвакуировать и есть ли шансы, что она еще жива.

Не смогли сами вытащить женщину

Наговицыну оставили одну, так как членам ее группы не удалось эвакуировать женщину самостоятельно, заявил aif.ru Киселев. По его словам, они приняли решение спасать если не себя, то тех, кого они могли спасти. При этом у них были какие-то причины поступить именно так.

"Вообще, в альпинистском сообществе не принято бросать травмированного человека одного, но случилось то, что случилось", - сказал собеседник издания.

Эксперт отметил, что несчастные случаи в горах происходят часто, поскольку альпинизм является рискованным занятием.

"Недаром Хемингуэй говорил, что существует только три настоящих мужских занятия - коррида, автогонки и альпинизм. Причем, горы - это борьба человека со стихией, в которой он не всегда выигрывает", - добавил он.

Эвакуировать Наговицыну практически невозможно

Российскую альпинистку не могут эвакуировать из-за сложности самой горы, сообщил aif.ru Киселев. По его словам, это самая сложная гора в Советском Союзе. При этом с продвижением прогресса в альпинизме многие маршруты становятся проще, а это вершина остается на прежнем уровне и будет такой еще на протяжении долгого времени.

Он пояснил, что сама структура горы такая, что вершина находится в конце длинного протяженного некрутого гребня, который на высоте 7 километров. То есть человек поднимается туда, а потом еще примерно около 10 километров на этой высоте по сугробам под штормовыми ветрами с опасностью срыва идет к вершине. При этом, добравшись к цели, необходимо еще набраться сил, чтобы пройти этот путь обратно.

Киселев отметил, что спасатели, проводя операцию по эвакуации пострадавшего, сами очень сильно рискуют своей жизнью. Он уточнил, когда человека кладут на носилки, тащат по снегу, то есть риск, что он может соскочить с гребня и утащить за собой в пропасть самих спасателей. Кроме того, спасатель подчеркнул, что в этот момент они еще передвигаются в условиях гипоксии, что является достаточно сложным.

"Также эвакуировать человека с такой высоты непросто и при помощи авиации, потому что любой чуть более сильный порыв ветра для пилота - это смертельная опасность, так как сам вертолет нестабилен", - рассказал aif.ru эксперт.

Шансов выжить у Наговицыной практически нет

Очень мало шансов на выживание у 47-летней российской альпинистки, отметил в беседе с aif.ru Киселев. При этом он выразил мнение, что она может быть уже мертва, поскольку данные, которые поступали с дронов - не очевидны. Спасатель пояснил, что никто до нее не дошел, не видел ее, а то, что видели, как она могла рукой что-то делать, так это, возможно, просто была палатка.

Киселев также рассказал, что на его практике чудеса в горах происходили крайне редко, но все-таки они были.

"Если же спасатели к ней подойдут и она будет жива, то впереди еще очень тяжелая и опасная операция по эвакуации. Если она получится, то это будет одно из самых замечательных событий в отечественном альпинизме", - отметил альпинист.

Наговицына сломала ногу 12 августа на спуске в составе интернациональной группы и не смогла продолжать путь. Ее напарник Роман оказал ей первую помощь и отправился за подмогой вниз в лагерь. На следующий день к женщине отправились двое человек, среди которых был итальянский альпинист Лука. Они принесли пострадавшей спальник, еду и горелку с газовым баллоном.

Операцией по эвакуации российской альпинистки займется Минобороны Киргизии, сообщил пресс-секретарь киргизского оборонного ведомства Алмаз Сарбанов.

Известно, что Наговицына поднялась на пик Победы в Киргизии, чтобы почтить память мужа, который погиб во время восхождения в 2021 году.