Глава МИД Китая Ван И прибыл в Кыргызстан с официальным визитом

В Кыргызскую Республику с официальным визитом прибыл Член Политического бюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, Министр иностранных дел КНР Ван И. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Как сообщалось ранее, в рамках визита запланированы встречи с руководством страны, переговоры с главой МИД КР Жээнбеком Кулубаевым и проведение Первого заседания Стратегического диалога для обсуждения актуальных вопросов сотрудничества.

По итогам будет подписан ряд двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества между странами.