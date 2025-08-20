Погода
$ 87.25 - 87.59
€ 101.35 - 102.35

Женщины-лидеры из Кыргызстана и Узбекистана поделились историями успеха

172  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На форуме "Женщина-лидер, меняющая мир к лучшему" выступили вдохновляющие спикерки из Кыргызстана и Узбекистана.

Первая кыргызстанка, покорившая Эверест, Асель Байбагышева рассказала о том, что путь к вершине был полон трудностей, но вера в себя и поддержка близких помогли ей достичь цели. Она подчеркнула, что её восхождение стало не только личной победой, но и символом того, что женщины Кыргызстана могут покорять любые вершины - как в горах, так и в жизни.

Асель Ногойбаева поделилась своей историей: после тяжёлого жизненного испытания она стала предпринимательницей. В 2023 году Асель пережила жестокое нападение со стороны мужа, который нанес ей ножевые ранения, отрезал нос и уши. Женщина перенесла множество операций и поблагодарила первую леди Кыргызстана Айгуль Жапарову за поддержку.

Предпринимательница из Самаркандской области Узбекистана Гульмира Джумаева, основательница завода по переработке и сортировке мусора, вспомнила, что в 2008 году вместе с мужем подметала улицы в России, но мечтала построить собственный завод в Самарканде. В 2015 году она вернулась в Узбекистан и смогла реализовать свою мечту - сегодня на её предприятии трудятся более 100 женщин.

Заслуженная спортсменка Узбекистана, гимнастка Оксана Чусовитина - восьмикратная участница Олимпийских игр и олимпийская чемпионка - рассказала о любви к своему делу и о том, как спорт стал её жизнью. Она поделилась личной историей: у её сына диагностировали лейкемию, и именно ради него она нашла в себе силы продолжать карьеру, становясь для него опорой и примером.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449600
Теги:
Узбекистан, Кыргызстан, женщины
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  