Женщины-лидеры из Кыргызстана и Узбекистана поделились историями успеха

На форуме "Женщина-лидер, меняющая мир к лучшему" выступили вдохновляющие спикерки из Кыргызстана и Узбекистана.

Первая кыргызстанка, покорившая Эверест, Асель Байбагышева рассказала о том, что путь к вершине был полон трудностей, но вера в себя и поддержка близких помогли ей достичь цели. Она подчеркнула, что её восхождение стало не только личной победой, но и символом того, что женщины Кыргызстана могут покорять любые вершины - как в горах, так и в жизни.

Асель Ногойбаева поделилась своей историей: после тяжёлого жизненного испытания она стала предпринимательницей. В 2023 году Асель пережила жестокое нападение со стороны мужа, который нанес ей ножевые ранения, отрезал нос и уши. Женщина перенесла множество операций и поблагодарила первую леди Кыргызстана Айгуль Жапарову за поддержку.

Предпринимательница из Самаркандской области Узбекистана Гульмира Джумаева, основательница завода по переработке и сортировке мусора, вспомнила, что в 2008 году вместе с мужем подметала улицы в России, но мечтала построить собственный завод в Самарканде. В 2015 году она вернулась в Узбекистан и смогла реализовать свою мечту - сегодня на её предприятии трудятся более 100 женщин.

Заслуженная спортсменка Узбекистана, гимнастка Оксана Чусовитина - восьмикратная участница Олимпийских игр и олимпийская чемпионка - рассказала о любви к своему делу и о том, как спорт стал её жизнью. Она поделилась личной историей: у её сына диагностировали лейкемию, и именно ради него она нашла в себе силы продолжать карьеру, становясь для него опорой и примером.