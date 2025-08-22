Консультативный совет при Генпрокуратуре защищает права бизнес-сообщества

Международный деловой совет принял участие в заседании Консультативного совета по защите прав предпринимателей и инвесторов при Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики.

Совет создан в 2021 году для обеспечения эффективного взаимодействия между органами государственной власти и бизнес-сообществом в целях защиты прав и законных интересов предпринимателей и инвесторов.

"Бизнес-сообщество поддерживает усилия Генеральной прокуратуры в сфере защиты прав предпринимателей и возобновление работы Консультативного совета. Международный деловой совет внес целый ряд предложений в этом направлении, в том числе меры по возмещению ущерба, причиненного предпринимателям в результате незаконных действий должностных лиц. А также проведение комплексного анализа текущего состояния в сфере соблюдения прав свобод и законных интересов предпринимателей и инвесторов", – сказала заместитель исполнительного директора Международного делового совета Чолпон Джолдошева.

Начальник управления по надзору за соблюдением прав предпринимателей Генеральной прокуратуры Мирлан Ашырбаев сообщил о работе органов прокуратуры по защите прав предпринимателей и инвесторов, провел презентацию информационных систем "Реестр рассмотрения жалоб инвесторов и их сопровождение" и proverka.gov.kg.

Гульшат Асылбаева, заместитель министра экономики т коммерции КР, рассказала о формировании государственной экономической, налоговой и таможенной политики, создании благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности.

Дамирбек Бикулов, заместитель директора Национального агентства по инвестициям при Президенте КР, ознакомил с государственной политикой в сфере инвестиционной деятельности, развитии государственно-частного партнерства, оказании содействия отечественным предприятиям в поиске инвесторов и заключении с ними инвестиционных договоров.

После докладов последовали свободные дискуссии, в ходе которых представители бизнес-ассоциаций подняли текущие вопросы предпринимателей и предложили пути их решения.

Верховенство, закона, защита частной собственности остаются основополагающими факторами для привлечения инвестиций и экономического развития страны, поэтому Международный деловой совет продолжит прилагать усилия в этом направлении совместно с профильным управлением Генпрокуратуры и Консультативным советом.