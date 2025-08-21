Погода
Сколько стоит мясо в регионах Кыргызстана

Светлана Лаптева
В регионах Кыргызстана цены на мясо остаются стабильными. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства.

По данным ведомства, в Чуйской области говядина продается по 630–650 сомов за килограмм, баранина - 680 сомов. В Жети-Огузском районе на 20 августа 2025 года говядина стоит 650–680 сомов, баранина - 650–680 сомов, конина - 620 сомов. В Нарынской области цена на говядину составляет 680 сомов.

Как отметили в Минсельхозе, районные управления аграрного развития совместно с другими государственными органами проводят постоянный мониторинг цен на мясо.

Заместитель председателя Кабинета министров - министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев поручил соответствующим службам вести строгий контроль и в случае необоснованного роста цен принимать своевременные меры.

Напомним, с 11 августа в Кыргызстане введен государственный контроль за ценами на мясо сроком на 90 дней. Решение принято для недопущения резкого подорожания и обеспечения доступности продукции для населения.

Кроме того, Служба антимонопольного регулирования при Минэкономики контролирует розничные цены. Согласно требованиям, стоимость мяса должна быть ниже 700 сомов за килограмм.


