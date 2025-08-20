Мужская и женская мода 2025 в чем сила стиля после сорока

Мода в 2025 году устроена так, что внимание уделяется не только молодежным экспериментам. Всё больше разговоров идёт о том, как выглядеть современно в зрелом возрасте. Мужчины после сорока сталкиваются с дилеммой: комфорт против актуальности. Женщины же делают ставку на универсальность и детали, которые легко меняют настроение образа.

Сегодня мужские и женские гардеробы всё чаще двигаются в одном направлении. В том же INTERTOP рядом с деловыми костюмами можно найти и вещи для повседневного стиля - набор, который работает и для мужчин, и для женщин, независимо от возраста.

Мужчины 40 плюс выбирают между привычкой и трендом

Традиционно мужчины полагаются на проверенные вещи: строгие брюки, джинсы без лишних деталей, сорочки нейтральных оттенков. Но именно в этом возрасте появляется желание добавить в образ что-то необычное.

Один из ярких акцентов - возвращение комбинации белых носков и лоферов. Для кого-то это воспоминание о Майкле Джексоне, для кого-то - свежий штрих, который оживляет костюм или чиносы. Важно лишь не переборщить. Белые носки должны быть новыми и плотными, а лоферы - лаконичными и кожаными.

Такой приём помогает не выглядеть застывшим в прошлом, а наоборот, показывает: мужчина в курсе трендов, но выбирает их в рамках своего стиля и ситуации.

Женщины делают ставку на удобство и акценты

Женский гардероб в 2025 году строится вокруг двух принципов: универсальность и детализация. На первый план выходят штаны женские прямого кроя или с мягкой посадкой, которые легко комбинировать и с жакетом, и с кроссовками. Они стали своеобразной новой классикой, но позволяют экспериментировать с цветом и тканями.

Не менее важный элемент - лофферы женские. Когда-то эта обувь считалась мужской, но теперь именно женские модели задают тон: массивная подошва, лаковые фактуры, пастельные или наоборот насыщенные оттенки. Для женщин старше сорока это удобный способ соединить элегантность и практичность, оставаясь в русле трендов.

Что общего в мужской и женской моде

Если сравнить мужские и женские решения, можно увидеть общие линии.

Ставка на классику. Мужчины выбирают простые комплекты с акцентами, женщины - базовые штаны и универсальную обувь. Игра в детали. Белые носки у мужчин и акцентные лоферы у женщин выполняют одну и ту же функцию - делают образ современным. Качество важнее логотипов. В зрелом стиле ткань и материал говорят больше, чем брендовый знак.

Итоговое наблюдение

Мода сегодня не делит людей жёстко на возрастные категории. Она лишь подсказывает, как вплести тренд в привычный ритм жизни. Мужчина после сорока может позволить себе белые носки и лоферы, если это выглядит органично. Женщина - смело надеть классические штаны и акцентные лоферы, не рискуя выглядеть чересчур.

И там и там речь идёт об одном: зрелый стиль - это не гонка за трендом, а умение выбирать то, что действительно работает. В этом возрасте можно спокойно играть с модой, но не ради чужого взгляда, а ради собственного комфорта и уверенности.