В Бишкеке в ходе операции "Бандит" раскрыто более 20 преступлений

Назгуль Абдыразакова
В столице в ходе операции "Бандит" сотрудники ГУВД Бишкека раскрыли свыше 20 преступлений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме этого зафиксированы факты участия в групповых драках, по которым задержаны 11 подозреваемых. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 280 УК КР, они водворены в ИВС. В отношении других участников составлены административные протоколы.

Кроме того, более 30 участников, зарегистрированных организованных преступных формирований были доставлены в органы внутренних дел для проведения профилактических мероприятий. С ними проведены индивидуальные беседы, в ходе которых они обязались прекратить участие в преступной деятельности и соблюдать законодательство.

ГУВД Бишкека отмечает, что профилактическая работа продолжается, и призывает граждан: если вы стали жертвой преступных действий или обладаете информацией о подобных фактах, незамедлительно сообщите об этом в милицию или по номеру "102".


