В Алайкууской долине успешно завершается уборка зерновых культур

В Кара-Кулджинском районе Ошской области, в Алайкууской долине, крестьяне айыльных аймаков Терек и Коо-Чаты успешно завершили уборку выращенной весной пшеницы и ячменя. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Уборка урожая проводилась с использованием сельскохозяйственной техники, солома была переработана и подготовлена в виде прессованных тюков. В этом году крестьяне смогли провести жатву в сжатые сроки и с высоким качеством, а объем собранного урожая оказался обнадеживающим.

Алайкууская долина расположена на высоте около 3000 метров над уровнем моря, в суровых климатических условиях. Несмотря на сложные природные факторы, местные земледельцы добились хороших показателей: всего было собрано порядка 9000 тонн зерна пшеницы и ячменя, а общий объем урожая вместе с соломой и другими побочными продуктами составил около 18 000 тонн.

Эти результаты являются важным вкладом в продовольственную безопасность региона и свидетельствуют о трудолюбии и настойчивости дехкан Алайкууской долины.