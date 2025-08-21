В Казахстане опровергли запрет WhatsApp и Telegram

Распространяемые в соцсетях слухи о якобы запрете в Казахстане зарубежных мессенджеров, таких как WhatsApp и Telegram, не соответствуют действительности. Согласно официальной информации, никаких ограничений на использование иностранных сервисов для личного общения не вводится, передает inbusiness.kz со ссылкой на министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Как заверили в минцифры Казахстана, инициатива по внедрению казахстанского мессенджера Aitu касается исключительно служебной коммуникации в государственных органах и организациях квазигоссектора.

"Новый инструмент необходим для того, чтобы чиновники и сотрудники подведомственных структур могли безопасно обмениваться информацией, предназначенной исключительно для служебного пользования", - говорится в официальном сообщении ведомства.

По словам представителей министерства, цель перехода на Aitu - повышение уровня информационной безопасности и формирование защищенной цифровой среды в госструктурах. Платформа будет использоваться для служебной переписки, рабочих чатов, рассылки оперативных уведомлений и интеграции с государственными цифровыми сервисами.

"Ключевым преимуществом Aitu является то, что все серверы системы находятся на территории Казахстана. Это соответствует национальным требованиям по защите персональных данных и снижает риски несанкционированного доступа к конфиденциальной информации", - отметили в министерстве.