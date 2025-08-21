Кыргызстанские бойцы выступят на турнире Black Combat в Сеуле

23 августа в Сеуле (Южная Корея) пройдет турнир по смешанным единоборствам Black Combat, где состоятся бои с участием кыргызстанских спортсменов.

В главном противостоянии вечера кыргызстанец Данияр Тойчубек уулу (10-0), известный как "Борз", встретится с представителем Казахстана Русланом "Суйека" Сариевым (16-3). Поединок пройдет в весовой категории до 61 кг.

Кроме того, еще один кыргызстанец - Адилет "Кокжал" Нурматов (13-2) - проведет бой против южнокорейского бойца Джае Вунг Кима (15-8) в категории до 66 кг.

Кыргызстанские бойцы намерены продлить успешную серию и завоевать новые победы на международной арене.