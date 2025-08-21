Погода
$ 87.29 - 87.60
€ 101.35 - 102.35

Кыргызстанские бойцы выступят на турнире Black Combat в Сеуле

175  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

23 августа в Сеуле (Южная Корея) пройдет турнир по смешанным единоборствам Black Combat, где состоятся бои с участием кыргызстанских спортсменов.

В главном противостоянии вечера кыргызстанец Данияр Тойчубек уулу (10-0), известный как "Борз", встретится с представителем Казахстана Русланом "Суйека" Сариевым (16-3). Поединок пройдет в весовой категории до 61 кг.

Кроме того, еще один кыргызстанец - Адилет "Кокжал" Нурматов (13-2) - проведет бой против южнокорейского бойца Джае Вунг Кима (15-8) в категории до 66 кг.

Кыргызстанские бойцы намерены продлить успешную серию и завоевать новые победы на международной арене.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449625
Теги:
Южная Корея, смешанные бои, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  