56-летний Рой Джонс готов к возвращению в бокс

198  0
- Самуэль Деди Ирие
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший выразил готовность возобновить карьеру. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя спортсмена, боксер может вернуться на ринг в случае достойного финансового предложения.

Представитель Джонса отметил, что легендарному чемпиону был бы интересен бой против бывшего бойца ММА Федора Емельяненко.

Последний профессиональный поединок Джонс провел в 2023 году, когда уступил американцу Энтони Петтису раздельным решением судей.

В активе американца - 66 побед и 10 поражений. В 2015 году он получил российское гражданство.


Теги:
бокс
