Кыргызстанцам представлена концепция развития Иссык-Куля до 2030 года

"Иссык-Куль является важным природным ресурсом и стратегическим объектом для Кыргызстана. Концепция до 2030 года направлена на обеспечение чистоты воды, укрепление береговой линии, создание безопасных зон отдыха и развитие туристической и предпринимательской деятельности. Реализация этих мероприятий позволит сохранить экосистему озера и повысить качество жизни жителей региона", – заявил министр природных ресурсов, экологии и технического надзора КР Медер Машиев.

Министерство вынесло на общественное обсуждение проект Концепции устойчивого развития эколого-экономической системы "Иссык-Куль" до 2030 года.

Документ разработан межведомственной рабочей группой и согласован со Стратегией устойчивого развития Иссык-Кульской области на 2025–2035 годы.

Среди основных направлений Концепции: