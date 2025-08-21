Погода
$ 87.29 - 87.60
€ 101.35 - 102.35

Кыргызстанцам представлена концепция развития Иссык-Куля до 2030 года

122  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"Иссык-Куль является важным природным ресурсом и стратегическим объектом для Кыргызстана. Концепция до 2030 года направлена на обеспечение чистоты воды, укрепление береговой линии, создание безопасных зон отдыха и развитие туристической и предпринимательской деятельности. Реализация этих мероприятий позволит сохранить экосистему озера и повысить качество жизни жителей региона", – заявил министр природных ресурсов, экологии и технического надзора КР Медер Машиев.

Министерство вынесло на общественное обсуждение проект Концепции устойчивого развития эколого-экономической системы "Иссык-Куль" до 2030 года.

Документ разработан межведомственной рабочей группой и согласован со Стратегией устойчивого развития Иссык-Кульской области на 2025–2035 годы.

Среди основных направлений Концепции:

  1. охрана водных ресурсов и укрепление береговой линии;
  2. снижение загрязнения и рекультивация пострадавших территорий;
  3. развитие туристического и рекреационного потенциала;
  4. сохранение и воспроизводство биоразнообразия;
  5. внедрение мер по адаптации к изменениям климата;
  6. совершенствование системы государственного экологического мониторинга.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449628
Теги:
Иссык-Куль
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  