Садыр Жапаров: Санкции против банков Кыргызстана - шаг без доказательств

Президент Садыр Жапаров, комментируя в интервью ИА "Кабар" введённые правительствами Великобритании и США санкции против отдельных банков Кыргызстана, заявил, что нет ни одного доказательства участия кыргызских финансовых учреждений в обходе западных ограничений против России. Глава государства расценил такие действия западных стран как проявление политизации экономики.

- Здравствуйте, Садыр Нургожоевич! На этот раз хотели бы получить ответы на вопросы, связанные с финансовой системой нашей страны.

– Правительство Великобритании сообщило о введении санкций в отношении банка "Центрально-Азиатский Капитал Банк". В качестве причины указано, что это финансовое учреждение якобы может способствовать обходу санкций, введённых западными странами против России. В январе стало известно, что США ввели санкции в отношении кыргызского "Керемет Банка".

В предыдущих интервью Вы подчёркивали, что Кыргызстан не помогает обходить санкции, введённые против России.

Как Вы прокомментируете эти меры сейчас? Как это может повлиять на Кыргызстан?

- Да, вы правы. В январе США действительно ввели санкции против "Керемет Банка", сославшись на то, что он якобы может быть задействован в обходе санкций.

– Но при этом они так и не смогли предъявить ни одного факта нарушения. И не смогут, потому что таких фактов нет и не было.

Сегодня в Кыргызстане работает 21 банк. Чтобы не получилось так, что кто-то из них может попасть под санкции, мы приняли решение, чтобы только государственный "Керемет Банк" работал с российским рублём. Все операции проходят под контролем государства, а прибыль поступает в государственный бюджет.

"Капитал Банк" также в полном объёме перечисляет чистую прибыль в казну.

После введения санкций США, первый заместитель Председателя Кабинета Министров Данияр Амангельдиев пригласил к себе посла США в Кыргызстане Лесли Вигери и спросил у него, что происходит. Он ответил, что об этом знает OFAC (Управление по контролю за иностранными активами).

После этого делегация во главе с Амангельдиевым посетила США и встретилась с представителями OFAC.

Мы предложили послу Вигери пригласить независимые аудиторские компании для проверки банков "Керемет" и "Капитал", чтобы затем вместе рассмотреть результаты и принять решение, однако, они отказались.

Но даже там им не смогли предъявить ни одного конкретного факта, только сказали, что у них якобы есть определённые данные.

Но мы и так хорошо знаем, откуда эти данные. Эти сведения исходят от местных НПО и наших внутренних недоброжелателей, которые отправляют туда анонимную ложную информацию.

И продолжают отправлять до сих пор.

А потом, опираясь на те ложные сведения, нас включили в санкционный список. Но при этом даже не смогли представить никаких доказательств. Наша делегация обсудила этот вопрос и с OFAC, и с послом США в Кыргызстане Лесли Вигери, и мы договорились, что расчёты в рублях будет вести "Капитал" банк. Это ведь тоже на 100 процентов государственный банк, он под контролем Министерства финансов и открыто отчитывается. Мы подробно объяснили причину.

В России у нас около миллиона мигрантов, которые ежедневно переводят сюда миллиарды рублей. Эти средства нужно конвертировать и обеспечивать людям доступ к ним.

Теперь выходит так, что, как Америка вводила санкции против "Керемет" банка, так и Англия накладывает санкции на "Капитал" банк. И снова никаких фактов, только сомнения. Поэтому и у меня возникают сомнения. Ведь они видят, что экономика Кыргызстана растёт высокими темпами. Например, наш ВВП вырос на 11,7 процента, мы на передовых позициях среди стран СНГ. Думаю, именно из-за этого на нас оказывается давление. Великие державы ведь не хотят, чтобы другие страны быстро развивались. Они предпочитают, чтобы все смотрели на них и зависели от них.

Поэтому я бы обратился к высшему руководству этих стран, к Дональду Трампу и Киру Стармеру. Возможно, до них не доходит информация.

Не надо политизировать экономику.

Мы проводим многовекторную политику, сотрудничаем и с вами в экономической сфере. Например, только в Англию мы ежегодно продаём золота на миллиард долларов. И в таком случае подобное отношение к нам нельзя назвать справедливым. Поэтому если вы не доверяете, представьте свои данные. Банк готов предоставить всю информацию открыто.

– Введение санкций против "Центральноазиатского Капитал Банка" ударит по России или пострадает только наша страна?

– Россия от этого не пострадает.

Честно говоря, и "Капитал" банк не пострадает. Он, как и раньше, будет работать под контролем Министерства финансов и приносить прибыль государству.

Что изменилось, когда ввели санкции против России? Наоборот, после санкций они смогли поднять на высокий уровень собственное производство и сельское хозяйство. Продукцию, которую раньше импортировали, теперь экспортируют. Газ и нефть как экспортировали, так и продолжают экспортировать.

Например, Сбербанк (нужно уточнить данные, но есть информация, что после введения санкций его годовая прибыль выросла до 20 миллиардов долларов).

Разумеется, в отдельных сферах санкции имеют последствия. Но это вовсе не значит, что страна рухнет. Мы всё это анализируем и видим. Западные страны, вводящие санкции, тоже это понимают. Более того, они сами продолжают вести торговлю с Россией. В 2024 году страны - члены Европейского Союза вели торговлю с Россией на сумму 141 млрд долларов. В частности, европейские государства импортировали из России товаров на 36 млрд долларов. А Великобритания, которая ввела санкции против нашего банка, в том же 2024 году сама торговала с Россией на 2,2 млрд долларов.

– Это ведь означает, что и мы вправе сотрудничать с Россией ради собственных нужд, верно?

– Как уже было сказано, наши банки в основном обслуживают денежные переводы соотечественников, работающих в России. Это тоже наша необходимость, такая же, как и у других.

Поэтому прежде, чем предъявлять требования, нужно самому подавать пример.

Мы своими силами развиваем экономику страны. И такие шаги, которые не соответствуют духу партнёрства, можно расценивать как вмешательство во внутренние дела государства.

Я всегда говорил и ещё раз повторю: мы готовы соблюдать международные обязательства. Мы соблюдали их, соблюдаем и будем соблюдать.

Но я не позволю свести на нет интересы наших граждан и торгово-экономическое развитие страны. Даже под санкционным давлением наша повседневная жизнь будет продолжаться.


