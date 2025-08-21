Погода
Тренер сборной Кыргызстана по футзалу вошел в штаб "Барселоны"

- Самуэль Деди Ирие
Главный тренер национальной сборной Кыргызстана по футзалу Луис Бернат Молина вошел в тренерский штаб испанской "Барселоны". Об этом сообщает Prosports.kz.

Каталонский клуб является одним из самых титулованных в Европе: на его счету 7 чемпионских титулов Испании, 8 Кубков Короля, 4 Суперкубка Испании и 7 Кубков Испании. Кроме того, "Барселона" четырежды выигрывала Лигу чемпионов УЕФА - в 2012, 2014, 2020 и 2024 годах.

В Кыргызском футбольном союзе отметили, что специалист продолжит совмещать работу и не покинет пост главного тренера национальной сборной. Молина готовит команду к отборочному раунду Кубка Азии, который состоится в сентябре в Бишкеке.


