КПЛ-2025: 18-й тур пройдет всего с двумя матчами

В Премьер-лиге Кыргызстана стартует 18-й тур, но пройдет он в сокращенном формате - из семи запланированных игр состоятся лишь две.

По данным пресс-службы КПФЛ, перенос пяти матчей связан с учебно-тренировочными сборами национальной сборной Кыргызстана, которая готовится к Лиге наций CAFA в Узбекистане.

В расписании тура остались два поединка:

21 августа: "Мурас Юнайтед" - "Илбирс" (Джалал-Абад, стадион "Курманбек", 20:00).

23 августа: "Озгон" - "ОшМУ-Алдиер" (Узген, стадион им. З. Ормонова, 19:30).

После 17 туров лидирует "Мурас Юнайтед" с 38 очками. За ним следуют "Абдыш-Ата" и "Алай" (по 35), "Барсы" (34) и "Дордой" (32).

За чемпионство и места в верхней части таблицы продолжают бороться все 14 клубов лиги.