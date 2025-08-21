Погода
$ 87.29 - 87.60
€ 101.35 - 102.35

КПЛ-2025: 18-й тур пройдет всего с двумя матчами

101  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Премьер-лиге Кыргызстана стартует 18-й тур, но пройдет он в сокращенном формате - из семи запланированных игр состоятся лишь две.

По данным пресс-службы КПФЛ, перенос пяти матчей связан с учебно-тренировочными сборами национальной сборной Кыргызстана, которая готовится к Лиге наций CAFA в Узбекистане.

В расписании тура остались два поединка:

21 августа: "Мурас Юнайтед" - "Илбирс" (Джалал-Абад, стадион "Курманбек", 20:00).

23 августа: "Озгон" - "ОшМУ-Алдиер" (Узген, стадион им. З. Ормонова, 19:30).

После 17 туров лидирует "Мурас Юнайтед" с 38 очками. За ним следуют "Абдыш-Ата" и "Алай" (по 35), "Барсы" (34) и "Дордой" (32).

За чемпионство и места в верхней части таблицы продолжают бороться все 14 клубов лиги.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449635
Теги:
футбол, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  