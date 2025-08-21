Кыргызстанки впервые выйдут на чемпионат мира по пляжному волейболу

Женская сборная Кыргызстана по пляжному волейболу (U21) впервые в истории квалифицировалась на чемпионат мира, сообщает Prosports.kz со ссылкой на Sport АКИpress.

Команду представляют Роза Расулбек кызы и Айтурган Айтбекова под руководством тренера Карины Ким. Турнир состоится с 15 по 19 октября в Мексике.

Ранее пара прошла отборочный раунд Олимпийских игр в Париже и вошла в число восьми сильнейших команд Азии, что позволило кыргызстанкам набрать необходимые рейтинговые очки для выхода в финальный раунд мирового чемпионата.