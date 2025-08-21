Погода
В Пекине завершились первые Всемирные Игры человекоподобных роботов

В Пекине с 15 по 21 августа прошли первые в истории Всемирные Игры человекоподобных роботов. Мероприятие состоялось на Национальной арене конькобежного спорта, известной по Олимпиаде 2022 года.

В соревнованиях приняли участие более 280 команд из 15 стран, включая ведущие китайские компании, университетских исследователей и энтузиастов. Участники соревновались в 487 состязаниях по 26 категориям: бег, бокс, теннис, а также прикладные задачи - уборка гостиничных номеров, сортировка материалов и выполнение складских операций.

Игры включали как полностью автономные роботы с алгоритмами визуального распознавания, так и модели с дистанционным управлением через 5G. Главная цель соревнований - оценить практическую пользу гуманоидов в повседневной жизни.


Китай
