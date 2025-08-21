Погода
Итальянский футболист Лука Алуизи внезапно скончался в возрасте 30 лет

146  0
- Самуэль Деди Ирие
Трагедия произошла в итальянском футболе: 30-летний полузащитник Лука Алуизи скончался у себя дома в Марте, Лацио, 19 августа, всего за день до того, как должен был начать тренировки с новым клубом ASD Castell"Azzara. Он упал в обморок перед своей матерью, и спасти его прибывшие спасатели не смогли. Причина смерти будет установлена после вскрытия.

Алуизи ранее выступал за местные клубы, включая Virtus Marta и Ischia di Castro, и недавно присоединился к Castell"Azzara в Тоскане после прохождения медицинского осмотра. Клуб выразил шок по поводу произошедшего, передав соболезнования семье игрока и отметив его энтузиазм перед предстоящим сезоном.

Президент Virtus Marta Массимо Натали охарактеризовал Алуизи как "доброго, чувствительного молодого человека, который всегда демонстрировал страсть и преданность делу". Мэр города и несколько футбольных клубов также выразили соболезнования.

Внезапная смерть Алуизи оставила итальянское футбольное сообщество в трауре по талантливому игроку и уважаемой личности.


Италия, футбол
