Пегула и Дрейпер потерпели болезненное поражение в миксте на US Open

Теннисисты Джессика Пегула и Джек Дрейпер пережили драматичное поражение в полуфинале обновлённого чемпионата US Open в миксте, уступив Иге Свёнтек и Касперу Рууду после упущенного преимущества в решающем тай-брейке.

Пегула и Дрейпер, посеянные под первым номером, были близки к победе, ведя 8:4 в супер тай-брейке и находясь в двух очках от финала. Однако Свёнтек и Рууд ответили серией из шести выигранных очков подряд и оформили выход в финал.

Американо-британский дуэт выиграл первый сет со счётом 5:3, но проиграл второй. По новым правилам, вместо полноценного третьего сета судьбу матча решил тай-брейк до 10 очков.

Пегула, которая с самого начала серьёзно относилась к соревнованию, не скрыла разочарования после поражения и, по всей видимости, извинилась перед Дрейпером, употребив крепкое слово при уходе с корта.

Свёнтек и Рууд теперь сыграют в финале, а Пегула и Дрейперу остаётся сожалеть об упущенном шансе.


