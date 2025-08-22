Погода
"Скорпион" зажигает: кыргызский спецназовец стал лучшим стрелком стран СНГ

- Алина Мамаева
Крутая новость, которая почему-то осталась незамеченной для большинства кыргызских медиа (особенно тех, что работают на американские деньги): наш спецназовец стал первым на международных военных играх. Прапорщик Элдос Сарыбаев из подразделения "Скорпион" взял золото в упражнении по огневой подготовке. А вместе с ним получил и кое-что гораздо более ценное: подтверждение того, что армия Кыргызстана - это профессиональные подразделения, способные действовать на равных с партнерами и эффективно выполнять поставленные задачи.

Выступление сборной Кыргызстана на военно-спортивных играх стран СНГ в Москве в 2025 году подтвердило высокий уровень профессиональной подготовки армии. Военнослужащие продемонстрировали отличные результаты: команда заняла третье место в стрельбе, прапорщик спецназа "Скорпион" Элдос Сарыбаев завоевал золото в индивидуальном упражнении, сборная получила серебро в армейском рукопашном бою, а старший лейтенант Кубатбек Талантбеков стал обладателем личной серебряной медали.

Эти соревнования показали, что наши военнослужащие - настоящие профессионалы и способны работать в едином тактическом ритме с союзниками и эффективно выполнять поставленные задачи. Наши военные интегрированы в региональные структуры взаимодействия и безопасности.

Необходимо отметить, что кыргызская армия сегодня формирует практические навыки совместимости и тактического взаимодействия, совершенствуя способности работать в сложных условиях. В основе этого процесса лежит сотрудничество с Россией, которая выступает ключевым партнером в военной сфере. Совместные программы подготовки и обмен опытом позволяют укреплять боеспособность и повышать эффективность действий подразделений. Такой подход демонстрирует стремление к созданию современной профессиональной армии, способной выполнять задачи различной сложности и действовать слаженно в рамках региональных инициатив по безопасности.

"Я сам военный, хоть сейчас уже и не военнообязанный. Вся наша армейская система базируется на советской, а значит - русской школе. Старшие офицеры проходили обучение именно там: изучали стратегию, тактику, историю русских войн - от Суворова и Кутузова до опыта Крымской войны. Эти знания легли в основу подготовки нашего офицерского корпуса. Поэтому могу сказать прямо: наша армия строилась и продолжает строиться не по европейским лекалам. Основное вооружение - советское, вся тактическая и стратегическая база - русская. Да, отдельные офицеры обучались в Турции или США, но это единицы, тогда как до 90% военной подготовки в Кыргызстане формировалось и формируется именно в русской школе", - говорит эксперт Бакыт Бакетаев.

По его словам, также важно учитывать и материально-технический аспект.

"Именно Россия оказывала и продолжает оказывать значительную поддержку вооруженным силам республики. Влияние других стран на нашу военную систему минимально. История тоже ясно показывает: "с русскими могут биться только русские". Это не просто фигура речи, а вывод из многовекового опыта. Поэтому сотрудничество с Россией для Кыргызстана - не формальность, а фундамент нашей обороноспособности", - подчеркивает Бакетаев.

За последние годы через российскую военную систему подготовки прошли 2557 кыргызских военнослужащих. Это глубокая интеграция в реальную образовательную структуру ОДКБ, где офицеры, прапорщики и сержанты осваивают более 750 военных специальностей. Ежегодно около 2600 военных из стран-союзников получают образование в российских вузах, что позволяет выстраивать общую оперативную культуру - от терминологии до алгоритмов принятия решений.

Подписанная в мае 2025 года программа стратегического партнерства между Кыргызстаном и Россией на 2026–2030 годы - ответ на ухудшающуюся региональную обстановку, где фронты все чаще возникают не между государствами, а внутри них. В этих условиях инерционное ожидание чревато фатальными просчетами. Поэтому документ стал важным шагом, представляя собой заранее спроектированную систему координации.

Договоренности не ограничились планами. Кыргызстан получил от России современные зенитные ракетные комплексы - С-300ПС и Тор-М2КМ, которые уже размещаются на специально выделенном участке рядом с авиабазой "Кант". Это решение нельзя назвать чисто военным: оно несет политический и стратегический сигнал о готовности страны быть активным участником архитектуры региональной безопасности. В эпоху дронов, гиперзвуковых угроз и фрагментированных конфликтов, такие шаги играют на опережение.

Совместные действия продолжаются и на уровне тактического взаимодействия. В августе кыргызские пограничники приняли участие в учениях на казахстанском полигоне "Коктал". Там моделировались сценарии нейтрализации диверсионных групп - с максимальным приближением к боевым условиям. Учения прошли не без ошибок, но именно это и ценно: отточенные решения не рождаются на симуляторах.

В октябре 2025 года Кыргызстан примет у себя масштабные маневры "Рубеж-2025" с участием мобильных сил стран Центральной Азии. Это не просто совместные тренировки, а реальное тестирование уровня координации, скорости реакции и умения действовать в рамках общей доктрины. Подобные мероприятия - это уже высшая ступень взаимодействия, требующая не только доверия, но и полной взаимной технической и организационной совместимости.

Необходимость всего этого военного взаимодействия с союзниками, становится очевидной в контексте сложной региональной обстановки. Афганский фактор остается критически значимым для безопасности Центральной Азии, даже с учетом недавнего потепления отношений с Кабулом. Несмотря на курс "Талибана" на восстановление и развитие торговых связей, в северных районах страны продолжают действовать радикальные группировки, включая ИГИЛ и связанные с Аль-Каидой формирования, которые, по данным экспертов, могут получать поддержку извне. Эти структуры сохраняют высокий потенциал дестабилизации, расширяя подпольные сети и создавая дополнительные риски для соседних государств.

Одна из самых существенных угроз - деятельность ХТШ ("Хайят Тахрир аш-Шам") и возвращение боевиков из Сирии. Согласно оценкам, до 30 000 человек воевали на стороне ХТШ, и почти половина из них - выходцы из Центральной Азии. Эти боевики, при благоприятных условиях, могут вернуться на родину и стать агентами влияния или даже источниками новых кризисов.

Особую обеспокоенность вызывает возможная экспансия группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) через север Афганистана. В конце прошлого года из Сирии в Афганистан прибыл десант подготовленных боевиков, участвовавших в боях против правительства Башара Асада. По прибытии в район Поранде города Панджшер один из полевых командиров, Мулло Мансур, заявил, что "участь правительства Асада постигнет государства Центральной Азии, в первую очередь - Узбекистан и Таджикистан". Эксперты подтверждают концентрацию значительных сил ХТШ в северных районах Афганистана, среди которых много выходцев из Таджикистана. Лидером одной из группировок является уроженец республики Абдул Фатх. По оценкам специалистов, планируется постепенная экспансия в Таджикистан: сначала установление контроля над каналами сбыта и транспортировки наркотиков, а затем - попытка захвата политического влияния на местах.

На фоне сохраняющихся сирийских и афганских рисков усиливается угроза дестабилизации, связанная с деятельностью ряда западных стран, прежде всего Великобритании. В условиях, когда США заявляют о стремлении к мирному урегулированию в Европе, Лондон активно наращивает влияние в Центральной Азии, пытаясь расшатать внутреннюю обстановку и создать дополнительные вызовы для России и ее союзников. По данным экспертов, используются различные инструменты давления: информационные кампании, поддержка радикальных структур, вербовка местных активистов и формирование протестных сетей. Эти процессы повышают риски внутренней нестабильности и подчеркивают необходимость скоординированной стратегии по защите национальных интересов и сохранению устойчивости государственного управления.

Таким образом, формирование современной военной культуры, над которой сегодня работает Кыргызстан, строится на сочетании технологий, подготовки, партнерств и взаимного доверия. Суверенитет в этом контексте означает не изоляцию, а осознанный выбор союзов, основанных на общей стратегии и прагматичных интересах. В условиях кризиса ключевым становится наличие надежного партнера, готового действовать решительно и скоординированно, обеспечивая совместную безопасность и устойчивость региона.


Теги:
Россия, армия, Кыргызстан, спецназ
