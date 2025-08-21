ГКНБ выявил коррупционную схему в управлении образования Оша

ГКНБ КР раскрыл коррупционную схему в Ошском городском управлении образования. Как сообщили в пресс-службе ГКНБ, в рамках системной работы по выявлению преступлений коррупционной направленности в сфере образования установлены факты присвоения и растраты бюджетных средств.

Бывший бухгалтер управления образования А.А., вступив в сговор с руководителями ряда школ, незаконно оформлял выплаты заработной платы и других начислений. В числе учебных заведений, где выявлены нарушения: СОШ №24 им. М. Фрунзе, СОШ №42 "Керме-Тоо", СОШ №17 им. Ю. Гагарина, школа-гимназия "Олимп", школа-лицей №18 им. А. Навои и школа-лицей №52 "Кыргызско-турецкой дружбы".

По предварительным данным, ущерб государству составил 8,9 млн сомов.

Сейчас ведутся следственно-оперативные мероприятия. Виновные лица будут привлечены к ответственности, а ущерб возмещен.

Ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на церемонии вручения спецтехники в Оше 11 августа заявил, что борьба с коррупцией в системе образования является одним из приоритетных направлений работы ведомства.