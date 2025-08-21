ГНС открыла медиапроект "Схемы" - о том, как уводят налоги в Кыргызстане

Государственная налоговая служба КР представила новый медиапроект "Схемы" на YouTube-канале "AIsalyk". В выпусках будут показывать наиболее распространенные уловки, к которым прибегают недобросовестные предприниматели для ухода от налогов.

Первый выпуск посвящен так называемым "фирмам-однодневкам", зарегистрированным на подставных лиц. Такие компании выписывают фиктивные счета-фактуры и легализуют товары сомнительного происхождения. К примеру, в отчетности скоропортящиеся продукты маскируются под стройматериалы и иные товары.

По данным аналитиков Центрального аппарата ГНС, выявлены десятки подобных компаний. Часть из них, как оказалось, прикрывали сотрудники самой налоговой службы. Ранее в рамках одного из эпизодов ГКНБ задержал экс-начальника УГНС Кара-Сууйского района.

По словам заместителя председателя ГНС Бакыта Джиенбекова, выявлено 135 случаев с участием около 500 организаций только по бестоварным поставкам. По итогам квартала сумма доначислений превысит 2 млрд сомов.

В ведомстве подчеркивают, что подобные видео помогут сделать налоговые махинации известными широкому кругу граждан и со временем лишат их действенности. ГНС призывает граждан проявлять бдительность и поддерживать честный бизнес, который работает в условиях прозрачности и справедливости.