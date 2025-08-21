Погода
$ 87.29 - 87.60
€ 101.35 - 102.35

ГНС открыла медиапроект "Схемы" - о том, как уводят налоги в Кыргызстане

200  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Государственная налоговая служба КР представила новый медиапроект "Схемы" на YouTube-канале "AIsalyk". В выпусках будут показывать наиболее распространенные уловки, к которым прибегают недобросовестные предприниматели для ухода от налогов.

Первый выпуск посвящен так называемым "фирмам-однодневкам", зарегистрированным на подставных лиц. Такие компании выписывают фиктивные счета-фактуры и легализуют товары сомнительного происхождения. К примеру, в отчетности скоропортящиеся продукты маскируются под стройматериалы и иные товары.

По данным аналитиков Центрального аппарата ГНС, выявлены десятки подобных компаний. Часть из них, как оказалось, прикрывали сотрудники самой налоговой службы. Ранее в рамках одного из эпизодов ГКНБ задержал экс-начальника УГНС Кара-Сууйского района.

По словам заместителя председателя ГНС Бакыта Джиенбекова, выявлено 135 случаев с участием около 500 организаций только по бестоварным поставкам. По итогам квартала сумма доначислений превысит 2 млрд сомов.

В ведомстве подчеркивают, что подобные видео помогут сделать налоговые махинации известными широкому кругу граждан и со временем лишат их действенности. ГНС призывает граждан проявлять бдительность и поддерживать честный бизнес, который работает в условиях прозрачности и справедливости.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449655
Теги:
ГНС, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  