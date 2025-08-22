Посольство России в КР предупредило альпинистов о рисках в горах

Посольство России в Кыргызстане обратилось к туристам и альпинистам с предупреждением о безопасности в горах. В частности, в связи с несчастными случаями в горах Кыргызстана, россиянам напомнили о правилах безопасности:

"В связи с участившимися несчастными случаями, а также гибелью альпинистов при восхождениях на горы особой сложности на территории Киргизии (Пик Победы, Пик Ленина, Хан-Тенгри), напоминаем о необходимости соблюдения следующих правил безопасности:

1. Незадолго перед началом восхождения на упомянутые пики следует пройти медицинское освидетельствование, так как длительное пребывание на большой высоте ведет к обострению хронических заболеваний, развитию горной болезни;

2. Восхождение допускается только в составе групп, организованных через официальные туристические компании, имеющих опыт работы в высокогорье, а также обладающих возможностью организации спасательных операций;

3. Категорически не рекомендуется совершать восхождения в одиночку;

4. При планировании треккинговых походов необходимо уведомлять МЧС Киргизии (онлайн через сайт mchs.gov.kg либо по телефонам оперативных дежурных: +996 (312) 32-36-44; +996 (770) 80-01-00), независимо от того, путешествуете вы индивидуально или в группе;

5. Настоятельно рекомендуем оформлять полноценный страховой полис для альпинизма или других видов горного спорта;

6. Следует иметь при себе средства связи, аптечку, запас еды и питьевой воды.

Кроме того, рекомендуем также уведомлять консульский отдел Посольства России посредством электронной почты (rusconskg@mid.ru) о планируемых походах в горы или путешествиях по стране (состав группы, маршрут), в том числе с указанием контактных данных родственников или знакомых на случай возникновения чрезвычайной ситуации.

В случаях ЧП можно круглосуточно звонить по телефонам Посольства России в г. Бишкек (+ 996 (770) 44-85-77) и Генконсульства России в г. Ош (+ 996 (558) 90-90-05)".