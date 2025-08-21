Начните учебный год с экономией 1500 сомов – тариф "Семья Премиум" от О!

Новый учебный год – это всегда новые расходы. Но есть способ сэкономить: подключить тариф "[ur=https://family.o.kg/rul]Семья Премиум[/url]" от О! со скидкой – всего за 1490 сомов на 30 дней вместо 1990. За три месяца вы сэкономите целых 1500 сомов, а значит – больше средств останется на подготовку к школе или университету.

"Семья Премиум" – это мобильная связь, интернет и телевидение в одном пакете. Никаких баталий за пульт телевизора, никто не дёргает вас, потому что у него вдруг закончился интернет. Одной подпиской можно объединить три номера, оплачивая всё с одного. При необходимости количество участников тарифа легко увеличить.

Что входит в тариф:

каждому – безлимитный интернет в смартфоне, бесплатная раздача Wi-Fi, 100 минут на другие мобильные сети Кыргызстана, безлимитные звонки и SMS в сети О!; дома – стабильный проводной интернет до 500 Мбит/с; мощный гигабитный Wi-Fi роутер и ТВ-приставка бесплатно; более 220 ТВ-каналов и доступ сразу к 5 онлайн-кинотеатрам – от кыргызских фильмов до мировых хитов.

Подключить тариф можно в приложении "Мой О!" или в любом O!Store. Там же стоит проверить доступность интернета Saima по вашему адресу.

Действие акции ограничено с 02.07.2025 до 31.08.2025. Скидка предоставляется в течение 100 дней с момента подключения тарифа. Подробнее – на сайте o.kg.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР от 06.12.2016 г.: №16-0062-КР, №16-0063-КР.

Лицензия ГАС при ГКИТиС КР № 03-292-КР от 24.11.2003.