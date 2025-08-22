Кабмин ввёл временный запрет на экспорт сельхозживотных

В Кыргызстане введён временный запрет на вывоз сельскохозяйственных животных , крупного рогатого скота, лошадей, овец и коз. Постановление подписал председатель Кабинета Министров Адылбек Касымалиев.

Запрет установлен сроком на шесть месяцев и направлен на обеспечение продовольственной безопасности страны, а также стабилизацию рыночных цен на продовольственные товары.

Под ограничения попадает вывоз крупного рогатого скота (код 0102 ТН ВЭД ЕАЭС) лошадей (код 0101 ТН ВЭД ЕАЭС) овец и коз (код 0104 ТН ВЭД ЕАЭС). Исключения сделаны для транзита через территорию Кыргызстана, спортивных лошадей, участвующих в соревнованиях, а также животных, передаваемых в дар иностранным государствам, международным организациям или частным лицам.

Контроль за исполнением постановления возложен на Министерство экономики и коммерции, МИД, Государственную таможенную службу, Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, а также Пограничную службу ГКНБ.