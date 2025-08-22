Погода
$ 87.25 - 87.60
€ 101.35 - 102.35

Кабмин ввёл временный запрет на экспорт сельхозживотных

40  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане введён временный запрет на вывоз сельскохозяйственных животных , крупного рогатого скота, лошадей, овец и коз. Постановление подписал председатель Кабинета Министров Адылбек Касымалиев.

Запрет установлен сроком на шесть месяцев и направлен на обеспечение продовольственной безопасности страны, а также стабилизацию рыночных цен на продовольственные товары.

Под ограничения попадает вывоз крупного рогатого скота (код 0102 ТН ВЭД ЕАЭС) лошадей (код 0101 ТН ВЭД ЕАЭС) овец и коз (код 0104 ТН ВЭД ЕАЭС). Исключения сделаны для транзита через территорию Кыргызстана, спортивных лошадей, участвующих в соревнованиях, а также животных, передаваемых в дар иностранным государствам, международным организациям или частным лицам.

Контроль за исполнением постановления возложен на Министерство экономики и коммерции, МИД, Государственную таможенную службу, Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, а также Пограничную службу ГКНБ.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449663
Теги:
Кыргызстан, животные, кабмин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  