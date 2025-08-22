Хабиб Нурмагомедов отказался от боя за $40 млн

Бывшему чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову предлагали 40 миллионов долларов за возвращение в октагон, однако он отказался от боя. Об этом заявил американский боец и легенда UFC Даниэль Кормье в интервью Шенону Шарпу, передаёт Sports.kz со ссылкой на Sport24.ru.

"Если ему предлагали 40 миллионов, а он всё ещё не вернулся, значит, Хабиб уже никогда не вернётся", - отметил Кормье.

Хабиб завершил карьеру в ММА в 2020 году, проведя 29 боёв и одержав 29 побед, оставаясь непобеждённым чемпионом UFC в лёгком весе.