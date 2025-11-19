Раимкул Аттокуров провёл открытую лекцию о дипломатии для студентов МГИМО

В Московском государственном институте международных отношений состоялась открытая лекция Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики Раимкула Аттокурова на тему "Искусство дипломатии: опыт, вызовы и современные тенденции". Участниками мероприятия стали студенты и аспиранты из Кыргызстана, а также обучающиеся из стран СНГ и других дружественных государств.

В ходе лекции дипломат рассказал об истории, современном развитии и перспективах кыргызской дипломатии с учётом текущих геополитических процессов. Отдельное внимание он уделил роли дипломата в условиях глобальных изменений, необходимым компетенциям для успешной карьеры в международной сфере, а также современным трендам в публичной и цифровой дипломатии.

Также состоялась дискуссия о ключевых принципах ведения переговоров и работе в мультикультурной среде. Аттокуров поделился примерами из личной практики, продемонстрировав, как дипломатия может способствовать решению глобальных проблем.

В завершение лекции дипломат ответил на вопросы студентов.