Погода
$ 87.10 - 87.55
€ 100.92 - 101.87

Лука Дончич может заставить "Даллас Маверикс" пожалеть о своем решении

209  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

После шокирующего обмена прошлого сезона, когда "Даллас Маверикс" отправили Луку Дончича в "Лос-Анджелес Лейкерс", внимание экспертов и фанатов приковано к возможным последствиям для франшизы в сезоне 2025–26.

Менее чем через год после того, как Дончич привел "Маверикс" в финал НБА, команда рассталась со словенской звездой. Эксперты считают, что Дончич, набравший форму в новом клубе, имеет все шансы стать ключевым игроком "Лейкерс" и доказать, что решение Далласа было ошибкой.

По мнению аналитиков Bleacher Report, шок от прошлого обмена и необходимость адаптироваться к новой команде создают идеальные условия для того, чтобы Дончич вернулся к выдающимся показателям и, возможно, даже обыграл "Маверикс" в постсезоне.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449667
Теги:
баскетбол, США
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  