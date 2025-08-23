Лука Дончич может заставить "Даллас Маверикс" пожалеть о своем решении

После шокирующего обмена прошлого сезона, когда "Даллас Маверикс" отправили Луку Дончича в "Лос-Анджелес Лейкерс", внимание экспертов и фанатов приковано к возможным последствиям для франшизы в сезоне 2025–26.

Менее чем через год после того, как Дончич привел "Маверикс" в финал НБА, команда рассталась со словенской звездой. Эксперты считают, что Дончич, набравший форму в новом клубе, имеет все шансы стать ключевым игроком "Лейкерс" и доказать, что решение Далласа было ошибкой.

По мнению аналитиков Bleacher Report, шок от прошлого обмена и необходимость адаптироваться к новой команде создают идеальные условия для того, чтобы Дончич вернулся к выдающимся показателям и, возможно, даже обыграл "Маверикс" в постсезоне.