Для борьбы с коррупцией и бюрократией в Узбекистане внедрят "Цифровой суд"

В Узбекистане разработана концепция "Цифровой суд", призванная предотвратить коррупцию и обеспечить гражданам и предпринимателям доступ к справедливому правосудию без бюрократических барьеров. С данным проектом президент республики Шавкат Мирзиёев ознакомился на презентации мер по совершенствованию судебной системы, передает пресс-служба главы государства.

Чиновники привели результаты анализа, продемонстрировавшего, что значительная часть исков, рассматриваемых в гражданских и экономических судах, относится к бесспорным делам. Поэтому предлагается передать подобные вопросы административным органам. Реформа будет способствовать быстрому решению проблем физических лиц и субъектов бизнеса.

Еще одно нововведение заключается в том, что административные и экономические дела станут рассматриваться в экстерриториальном порядке. Современные цифровые технологии, как уточнялось на презентации, позволяют реализовать такую возможность.

Учитывая то, что стабильность судейских должностей имеет большое значение с точки зрения доверия к представителям системы, поступила инициатива пересмотреть сроки назначения судей. Вообще чиновники, ответственные за проведение реформ, уделяют повышенное внимание кадровой политике. В частности, президенту представили концепцию создания Академии правосудия, которую организуют на базе Высшей школы судей.

Также предлагается создать региональные ревизионные суды по всем направлениям и упразднить соответствующие инстанции на региональном уровне. В результате в областных и приравненных к ним судах будут действовать только апелляционные и кассационные инстанции, а ревизионная инстанция сосредоточится в пяти региональных судах.

Мирзиёев одобрил предложенные инициативы, подписал соответствующие указы и поручил обеспечить системное и качественное выполнение задач.

На презентации подчеркивалось, что за последние годы наблюдаются заметные изменения в сфере. Так, суды перестали быть наказывающим органом и превратились в систему защиты прав человека.

Кроме того:

  1. созданы административные суды;
  2. приняты действенные меры по предотвращению бытового насилия;
  3. сформирован корпус судей по семейным делам;
  4. учреждена отдельная судебная коллегия по инвестиционным спорам.

Это реформы ощущают на практике узбекистанцы и признают зарубежные эксперты, отметили чиновники.

Вместе с тем они признали, что есть масса нерешенных вопросов. В частности, связанных с повышением открытости и доступности правосудия, созданием удобств для граждан за счет цифровизации, а также подготовкой высококвалифицированных кадров.

Источник: Фергана


Теги:
суд, Узбекистан
