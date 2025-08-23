Погода
Более 6 тысяч кредитов выданы аграриям Кыргызстана по проекту "ФСХ – 13"

По состоянию на 22 августа 2025 года в рамках проекта "Финансирование сельского хозяйства – 13" аграриям страны выданы 6 278 кредитов на общую сумму 3 млрд 944,2 млн сомов, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

В направлении растениеводства оформлено 897 кредитов на сумму 440,7 млн сомов. Из них ОАО "Айыл Банк" выдал 454 кредита на 219,3 млн сомов, ОАО "Элдик Банк" – 443 кредита на 221,4 млн сомов.

В животноводстве предоставлено 5 237 кредитов на сумму 3 млрд 237,5 млн сомов. В том числе ОАО "Айыл Банк" выдал 2 362 кредита на 1 млрд 471,9 млн сомов, ОАО "Элдик Банк" – 2 875 кредитов на 1 млрд 765,6 млн сомов.

На внедрение водосберегающих технологий оформлено 24 кредита на 17 млн сомов. Из них 17 кредитов на 12,3 млн сомов – через ОАО "Айыл Банк", 7 кредитов на 4,7 млн сомов – через ОАО "Элдик Банк".

По направлению лизинга выдано 119 кредитов на 246,2 млн сомов. В том числе 95 кредитов на 191,5 млн сомов предоставлены ОАО "Айыл Банк", 24 кредита на 54,6 млн сомов – ОАО "Элдик Банк".

В целом ОАО "Айыл Банк" выдал 2 929 кредитов на сумму 1 млрд 897,8 млн сомов, а ОАО "Элдик Банк" – 3 349 кредитов на сумму 2 млрд 046,4 млн сомов.


