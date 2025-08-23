Глава Минздрава Эркин Чечейбаев поддержал идею чаевых для медиков

Министр здравоохранения КР Эркин Чечейбаев поддержал идею чаевых для медиков, передает телеграмм-канал ЦЭИ "Ой Ордо".

По его словам, сегодня любое денежное "спасибо" врачу автоматически считается взяткой и может закончиться задержанием. Из-за этого уже случались ситуации, когда единственного хирурга в районе арестовывали, и целая область оставалась без помощи.

"Неформальные платежи были всегда и, уверяю вас, будут и в будущем. Этот процесс необходимо сделать цивилизованным и безопасным как для врачей, так и для пациентов", - отметил он.

Чечейбаев считает, что благодарность должна проходить исключительно через кассу: часть средств направляется врачу, медсёстрам и санитаркам, участвовавшим в лечении, а остальное - на развитие больницы, ремонт и закупку оборудования.

"В этом случае каждый врач и медсестра будут стараться оказать наиболее качественную помощь пациенту. Уровень удовлетворенности пациентов оказанной медицинской помощью будет расти", - пояснил министр.

Он подчеркнул, что вознаграждение должно быть абсолютно добровольным и вноситься только после оказания помощи.

"Если пациент благодарен персоналу за помощь, то он может, но не обязан отблагодарить. Поверьте, часто достаточно искренних слов благодарности", - сказал Чечейбаев.

Министр добавил, что подобная система могла бы стать стимулом для удержания кадров. Сегодня 6 из 10 медсестёр бросают профессию уже через три года, а многие врачи предпочитают уехать за границу или перейти в частные клиники, где оплата их труда более прозрачна и цивилизованна.