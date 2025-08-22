Погода
Аскат Осмонов назначен новым представителем КФС в Таласской области

Кыргызский футбольный союз (КФС) объявил о назначении Аската Осмонова новым представителем организации в Таласской области.

Осмонов будет отвечать за развитие футбола на местном уровне, координацию работы детско-юношеских школ, клубов и региональных соревнований. Он также станет связующим звеном между областными федерациями и центральным офисом КФС, обеспечивая реализацию программ союза, включая национальные инициативы по развитию футбола среди детей и молодежи.

В своей новой роли Осмонов планирует уделять особое внимание популяризации футбола среди школьников, организации тренировочных лагерей и турниров, а также поддержке местных тренеров и специалистов.

Назначение нового представителя в Таласской области связано с расширением региональной структуры КФС и усилением контроля за проведением официальных соревнований на местах.


Теги:
футбол, Кыргызстан
