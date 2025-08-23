В США построили кукурузный лабиринт в честь рекорда Александра Овечкина

На ферме в США создали лабиринт на кукурузном поле, посвящённый рекорду российского хоккеиста Александра Овечкина в НХЛ. Фото лабиринта опубликовал клуб Washington Capitals в соцсети Х.

Лабиринт площадью более 2,4 гектара оформлен надписью GR8NESS 895 в честь 895 шайб Овечкина, побившего рекорд Уэйна Гретцки. Он откроется для посетителей с 23 августа, а часть выручки пойдёт на благотворительность.

Напомним, 5 апреля Овечкин забросил свою 894-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, повторив достижение легендарного канадца.