Российская альпинистка погибла на пике Победы

Российская альпинистка Наталья Наговицына, получившая серьёзную травму во время восхождения на пик Победы, по последним данным, скончалась от холода и истощения.

Инцидент произошёл в высокогорной части Тянь-Шаня, где сложные погодные условия и экстремальные перепады температуры создают серьёзную угрозу для жизни альпинистов. Наговицына получила травму на подъёме, что осложнило её эвакуацию и спасательные работы.

По информации источников, спасатели пытались оказать помощь, однако из-за суровых условий операция была крайне затруднена. Смерть альпинистки подтверждается официальными представителями экспедиции.

Пик Победы – одна из самых опасных вершин Тянь-Шаня, известная сложными маршрутам и непредсказуемой погодой, что делает подобные трагедии, к сожалению, не редкостью.