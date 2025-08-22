Погода
$ 87.25 - 87.60
€ 101.35 - 102.35

Российская альпинистка погибла на пике Победы

217  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Российская альпинистка Наталья Наговицына, получившая серьёзную травму во время восхождения на пик Победы, по последним данным, скончалась от холода и истощения.

Инцидент произошёл в высокогорной части Тянь-Шаня, где сложные погодные условия и экстремальные перепады температуры создают серьёзную угрозу для жизни альпинистов. Наговицына получила травму на подъёме, что осложнило её эвакуацию и спасательные работы.

По информации источников, спасатели пытались оказать помощь, однако из-за суровых условий операция была крайне затруднена. Смерть альпинистки подтверждается официальными представителями экспедиции.

Пик Победы – одна из самых опасных вершин Тянь-Шаня, известная сложными маршрутам и непредсказуемой погодой, что делает подобные трагедии, к сожалению, не редкостью.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449677
Теги:
альпинизм, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  