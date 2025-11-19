ГТС КР и турецкие бизнесмены обсудили актуальные вопросы ВЭД

В Бишкеке состоялась встреча Государственной таможенной службы Кыргызстана с представителями турецкого бизнеса, на которой обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества и упрощение таможенных процедур. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Председатель ГТС Алмаз Салиев ответил на актуальные вопросы предпринимателей о применении таможенного законодательства, сроках оформления, работе цифровых сервисов и планируемых мерах по дальнейшему облегчению процедур. Он подчеркнул открытость ведомства к диалогу и готовность оперативно реагировать на обращения бизнеса.

Стороны также обсудили вопросы двусторонней торговли, логистики, электронного обмена данными и взаимодействия с контролирующими органами. Особое внимание уделили снижению административных барьеров и созданию комфортных условий для внешнеэкономической деятельности.

Участники встречи выразили уверенность, что подобные форматы способствуют укреплению доверия и выработке решений, поддерживающих развитие кыргызско-турецких экономических связей.