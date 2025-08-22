Города Кыргызстана: цифровая трансформация в действии

В 2025 году уровень урбанизации в Кыргызстане значительно вырос и составил почти 42%, что на 7% больше, чем два года назад. А Бишкек вошел в число пилотных городов Центральной Азии по внедрению элементов "умной" городской инфраструктуры.

На пути к экономическому росту именно города становятся опорными точками и региональными центрами развития. Сегодня перед Кыргызстаном стоит задача принципиального преобразования городской среды, где цифровизация является важным, но не единственным компонентом.

О том, какие решения необходимы для комплексной городской трансформации страны, рассказывает Павел Лоран, Глава представительства группы компаний INTEGRA CITY в Центральной Азии - международной компании, внедряющей цифровые экосистемы и технологии умных городов. По его мнению, настоящая городская трансформация требует комплексного подхода, сочетающего три взаимосвязанных направления: глубокую цифровизацию управления, физическую модернизацию инфраструктуры и создание интегрированных решений, соединяющих технологии с физическими объектами.

Павел Лоран, Глава представительства группы компаний INTEGRA CITY в Центральной Азии

Что сегодня необходимо для полного и системного преобразования городов?

- В нашем видении именно города - как главные точки концентрации населения, инфраструктуры и ресурсов - обладают наибольшим потенциалом для запуска системных перемен.

Основой преобразований должно стать создание современных аналитических центров, способных обрабатывать городские данные в реальном времени. Эти центры станут "мозгом" городского управления, координируя работу всех служб - от транспорта до ЖКХ.

Однако их эффективность напрямую зависит от качества физической инфраструктуры. Именно поэтому параллельно необходимо реализовывать масштабные инфраструктурные проекты: строить современные транспортные развязки, внедрять системы платных парковок с динамическим ценообразованием, создавать перехватывающие парковочные узлы, обновлять дорожное полотно.

Бишкек, площадь Победы

Какие вызовы встают на этом пути?

- Сегодня особую сложность представляет необходимость координации между различными ведомствами и службами. Опыт показывает, что наиболее эффективным решением становится создание единого координационного центра, объединяющего усилия муниципальных служб, транспортных операторов, коммунальных предприятий и цифровых платформ. Такой подход позволяет избежать фрагментарности преобразований и обеспечить комплексное развитие городского пространства.

Что может стать драйвером глобальных городских инфраструктурных преобразований?

- Ключевым условием успеха является привлечение стратегического партнера-инвестора, способного обеспечить полный цикл реализации - от проектирования до долгосрочной эксплуатации в течение 10-15 лет. Только такой фундаментальный подход гарантирует устойчивость преобразований, постепенное наращивание местных компетенций и постоянное обновление технологических решений.

Что подразумевает цифровая поддержка развития городов?

- Конкретные проекты должны разрабатываться с обязательным учетом их цифрового сопровождения. Как пример, платные парковки требуют удобных мобильных приложений для оплаты с интегрированной системой навигации. Новые транспортные развязки - интеллектуальных систем управления трафиком. Модернизация общественного транспорта - единых платформ логистики и билетных решений. Такой комплексный подход уже доказал свою эффективность в различных странах мира.

Возможно ли создание "умных городов" в нынешних реалиях страны?

- Создание "умных городов" в Кыргызстане требует комплексной цифровой трансформации городской инфраструктуры. Основой должны стать современные телекоммуникационные сети, включая оптоволокно и дата-центры, интегрированные с "умными" энергосетями. Ключевым элементом станет разработка цифрового двойника города, который позволит моделировать транспортные потоки, прогнозировать нагрузку на инфраструктуру и оптимизировать градостроительные решения.

В транспортной системе необходимо срочное внедрение интеллектуальных решений: адаптивных светофоров, цифровых информационных систем и мобильных сервисов для водителей. Особое внимание следует уделить строительству современных дорожных развязок и применению инновационных технологий асфальтирования, что кардинально улучшит качество дорожного покрытия и снизит пробки.

Безопасность обеспечат интегрированные системы видеонаблюдения с аналитикой в реальном времени и автоматизированным оповещением экстренных служб, дополненные энергоэффективным "умным" освещением. Параллельно необходимо ускорить цифровизацию госуслуг и ЖКХ, создав единые платформы для удобства граждан.

Реализация этих мер потребует поэтапного подхода с обязательной адаптацией технологий к местным условиям, что в перспективе создаст основу для устойчивого развития городов и повышения качества жизни населения.

Бишкек, проспект Чуй

Успешны ли прогнозы городской трансформации в Кыргызстане?

- Кыргызстан обладает всеми необходимыми предпосылками для успешной трансформации: политической волей, молодым технологически ориентированным населением и пониманием важности системного подхода. Реализация таких масштабных программ, рассчитанных на долгосрочный период, позволит создать современную, удобную для жизни городскую среду, где цифровые технологии служат не самоцелью, а инструментом повышения качества жизни каждого гражданина. Такой результат стоит всех усилий, которые потребуются для его достижения.

Комплексная городская трансформация - это не набор разрозненных инициатив, а продуманная стратегия, где цифровые решения и инфраструктурные проекты работают как единая экосистема. Кыргызстан уже сделал первые шаги, но главные перемены впереди: создание эффективных городских "мозговых центров", модернизация транспортных и инженерных сетей, интеграция сервисов в удобные цифровые платформы. Такой подход не только повысит качество жизни горожан, но и превратит города в точки экономического роста, притяжения инвестиций и инноваций. Главное - сохранить долгосрочную цель и системность действий, ведь именно они превращают технологические проекты в устойчивое будущее для всей страны.