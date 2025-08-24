Агротехнические консультации Минсельхоза помогают фермерам повышать урожай

В Араванском районе Ошской области в 2025 году дехканские хозяйства и сельскохозяйственные кооперативы засеяли кукурузой в общей сложности 2957 гектаров земель. В настоящее время в районе активно ведутся уборочные работы. сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

На сегодняшний день с площади 1271 гектар получено в среднем 72,2 центнера с гектара, собрано в общей сложности 9175 тонн валового урожая. На его основе заготовлено 15195 тонн силоса, что обеспечивает достаточный запас кормов для животноводства на зимовку 2025–2026 годов.

Кроме того, начиная с июня–июля 2025 года, проводится посев вторых культур, уборка которых запланирована на сентябрь–октябрь. Этот шаг способствует увеличению доходов местных фермеров и диверсификации сельскохозяйственного производства в районе.

Успехи в производстве кукурузы в Араванском районе - это результат труда местных фермеров и государственной поддержки. В целях устойчивого развития аграрного сектора министерство оказывает сельхозпроизводителям агротехнические консультации, а также предоставляет качественные семена и техническую помощь.