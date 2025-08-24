Погода
$ 87.10 - 87.60
€ 101.70 - 102.70

Агротехнические консультации Минсельхоза помогают фермерам повышать урожай

120  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Араванском районе Ошской области в 2025 году дехканские хозяйства и сельскохозяйственные кооперативы засеяли кукурузой в общей сложности 2957 гектаров земель. В настоящее время в районе активно ведутся уборочные работы. сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

На сегодняшний день с площади 1271 гектар получено в среднем 72,2 центнера с гектара, собрано в общей сложности 9175 тонн валового урожая. На его основе заготовлено 15195 тонн силоса, что обеспечивает достаточный запас кормов для животноводства на зимовку 2025–2026 годов.

Кроме того, начиная с июня–июля 2025 года, проводится посев вторых культур, уборка которых запланирована на сентябрь–октябрь. Этот шаг способствует увеличению доходов местных фермеров и диверсификации сельскохозяйственного производства в районе.

Успехи в производстве кукурузы в Араванском районе - это результат труда местных фермеров и государственной поддержки. В целях устойчивого развития аграрного сектора министерство оказывает сельхозпроизводителям агротехнические консультации, а также предоставляет качественные семена и техническую помощь.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449690
Теги:
Араванский район, Кыргызстан, фермеры, Минсельхоз
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  