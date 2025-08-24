Погода
$ 87.10 - 87.60
€ 101.70 - 102.70

Минсельхоз назвал высокоурожайные сорта, рекомендуемые для высадки в КР

298  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Департамент экспертизы сельскохозяйственных культур и садоводства при Минсельхозе КР призывает фермеров сеять озимую пшеницу и рекомендует для посева высокоурожайные сорта, сообщает пресс-служба ведомства.

Из местных сортов, подходящих для условий Кыргызстана, устойчивых к засухе и холоду, предлагаются следующие сорта:

Интенсивная (Кыргызстан) – подходит для орошаемых и богарных земель. Содержание белка в зерне составляет 13–16%, отличается высокой клейковиной и урожайностью.

Зубков (Кыргызстан) – урожайность достигает до 94 ц/га. Белок в зерне – 13,8%, клейковина – 29%. Продолжительность вегетационного периода – 234–247 дней.

Влада (Кыргызстан) – урожайность 60 ц/га. Белок – 14,5%, клейковина – 30%. Продолжительность вегетационного периода – 265 дней.

Адыр (Кыргызстан) – урожайность 66,7 ц/га. Белок – 14,6%, клейковина – 29%. Продолжительность вегетационного периода – 249–260 дней.

Кроме того, для условий Кыргызстана хорошо зарекомендовали себя высокоурожайные, устойчивые к холоду и болезням иностранные сорта:

Ликамеро (Франция), Тризо (Германия), Есаул, Алексеич, Тимирязевка 150, Баграт, Гурт (Россия), АСР, Давр (Узбекистан) – рекомендуются для орошаемых земель Ошской, Жалал-Абадской, Чуйской, Иссык-Кульской и Таласской областей.

Стекловидная 24 (Казахстан) – рекомендуется для богарных земель Ошской, Жалал-Абадской и Баткенской областей. Урожайность 30–37 ц/га. Белок – 13%, клейковина – 27%. Вегетационный период 233–259 дней. Подходит для богарных земель Ошской, Жалал-Абадской и Баткенской областей.

Ликамеро (Франция) – раннеспелый сорт, урожайность 40 ц/га. Рекомендуется для орошаемых земель южных и северных областей Кыргызстана.

Тризо (Германия) – урожайность 45–56 ц/га, устойчив к полеганию. Рекомендуется для орошаемых земель.

Есаул (Россия) – раннеспелый сорт, урожайность 48–53 ц/га. Белок – 15%, клейковина – 33%. Вегетационный период – 229–234 дня.

Алексеич (Россия) – урожайность до 57 ц/га, устойчив к холодам и болезням, дает качественную муку. Вегетационный период – 286–307 дней.

Тимирязевка 150 (Россия) – урожайность 33–37 ц/га, устойчив к болезням, стебель средней длины, не полегает. Вегетационный период – 214–306 дней.

Баграт (Россия) – урожайность в среднем 65 ц/га. Белок – 13,1–14,5%, клейковина – 27,1–33,8%. Устойчив к болезням, стебель прочный.

Гурт (Россия) – урожайность 58 ц/га. Белок – 13–15%, клейковина – 28–33%. Устойчив к болезням, стебель крепкий.

АСР (Узбекистан) – высота стебля 100–110 см, в 2021 году на Кара-Суйском государственном сортоиспытательном участке дал урожайность 56,2 ц/га. Клейковина – 22,5–28,2%. Устойчив к болезням и климатическим условиям.

Давр (Узбекистан) – высота стебля 90–95 см, урожайность в испытаниях – 54,8 ц/га. Устойчив к болезням и климатическим условиям.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449691
Теги:
Минсельхоз, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  