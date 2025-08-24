Минсельхоз назвал высокоурожайные сорта, рекомендуемые для высадки в КР

Департамент экспертизы сельскохозяйственных культур и садоводства при Минсельхозе КР призывает фермеров сеять озимую пшеницу и рекомендует для посева высокоурожайные сорта, сообщает пресс-служба ведомства.

Из местных сортов, подходящих для условий Кыргызстана, устойчивых к засухе и холоду, предлагаются следующие сорта:

Интенсивная (Кыргызстан) – подходит для орошаемых и богарных земель. Содержание белка в зерне составляет 13–16%, отличается высокой клейковиной и урожайностью.

Зубков (Кыргызстан) – урожайность достигает до 94 ц/га. Белок в зерне – 13,8%, клейковина – 29%. Продолжительность вегетационного периода – 234–247 дней.

Влада (Кыргызстан) – урожайность 60 ц/га. Белок – 14,5%, клейковина – 30%. Продолжительность вегетационного периода – 265 дней.

Адыр (Кыргызстан) – урожайность 66,7 ц/га. Белок – 14,6%, клейковина – 29%. Продолжительность вегетационного периода – 249–260 дней.

Кроме того, для условий Кыргызстана хорошо зарекомендовали себя высокоурожайные, устойчивые к холоду и болезням иностранные сорта:

Ликамеро (Франция), Тризо (Германия), Есаул, Алексеич, Тимирязевка 150, Баграт, Гурт (Россия), АСР, Давр (Узбекистан) – рекомендуются для орошаемых земель Ошской, Жалал-Абадской, Чуйской, Иссык-Кульской и Таласской областей.

Стекловидная 24 (Казахстан) – рекомендуется для богарных земель Ошской, Жалал-Абадской и Баткенской областей. Урожайность 30–37 ц/га. Белок – 13%, клейковина – 27%. Вегетационный период 233–259 дней. Подходит для богарных земель Ошской, Жалал-Абадской и Баткенской областей.

Ликамеро (Франция) – раннеспелый сорт, урожайность 40 ц/га. Рекомендуется для орошаемых земель южных и северных областей Кыргызстана.

Тризо (Германия) – урожайность 45–56 ц/га, устойчив к полеганию. Рекомендуется для орошаемых земель.

Есаул (Россия) – раннеспелый сорт, урожайность 48–53 ц/га. Белок – 15%, клейковина – 33%. Вегетационный период – 229–234 дня.

Алексеич (Россия) – урожайность до 57 ц/га, устойчив к холодам и болезням, дает качественную муку. Вегетационный период – 286–307 дней.

Тимирязевка 150 (Россия) – урожайность 33–37 ц/га, устойчив к болезням, стебель средней длины, не полегает. Вегетационный период – 214–306 дней.

Баграт (Россия) – урожайность в среднем 65 ц/га. Белок – 13,1–14,5%, клейковина – 27,1–33,8%. Устойчив к болезням, стебель прочный.

Гурт (Россия) – урожайность 58 ц/га. Белок – 13–15%, клейковина – 28–33%. Устойчив к болезням, стебель крепкий.

АСР (Узбекистан) – высота стебля 100–110 см, в 2021 году на Кара-Суйском государственном сортоиспытательном участке дал урожайность 56,2 ц/га. Клейковина – 22,5–28,2%. Устойчив к болезням и климатическим условиям.

Давр (Узбекистан) – высота стебля 90–95 см, урожайность в испытаниях – 54,8 ц/га. Устойчив к болезням и климатическим условиям.