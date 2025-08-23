Минсельхоз призывает кыргызстанцев вместе бороться с бюрократизмом

В рамках работы по дебюрократизации Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР обновляет действующие правила, регламенты, разрешительные документы и другие нормативные акты, сообщает пресс-служба ведомства.

"Всё это направлено на сокращение бюрократических процедур для фермеров и бизнес-сообщества в сфере сельского хозяйства, обеспечение равных возможностей для всех сторон, стимулирование инноваций и развитие бизнеса.

На сегодняшний день в целях сокращения бюрократии отдельные государственные услуги, предоставляемые структурными подразделениями и подведомственными учреждениями Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, были автоматизированы и успешно применяются на практике.

В то же время министерство призывает бизнес-сообщество и общественность к открытому диалогу с целью совместного создания условий для роста экономики и бизнеса в нашей стране", - говорится в заявлении Минсельхоза.