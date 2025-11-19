Погода
В КР выявили низкую приверженность лечению при гипертензии и диабете

190  0
- Назгуль Абдыразакова
В Бишкеке представили результаты крупного исследования по лечению, приверженности и осведомлённости пациентов с артериальной гипертензией и диабетом 2-го типа. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Итоги показали серьёзные проблемы с регулярным приёмом препаратов, посещением врачей и контролем показателей здоровья, что требует системных мер со стороны здравоохранения.

Исследование охватило 1 996 пациентов с гипертензией и 1 101 пациента с диабетом 2-го типа. Лишь 43% пациентов с диабетом и 38% с гипертензией регулярно принимают назначенные препараты. Многие пропускают визиты, нерегулярно сдают анализы и меняют лечение самостоятельно.

Осведомлённость пациентов также остаётся низкой. Среди людей с диабетом 2-го типа 76% знают уровень сахара, но только 23% - показатель гликированного гемоглобина. При этом у 79% он повышен, что говорит о недостаточном контроле болезни. Среди пациентов с гипертензией 77% измеряют давление, однако у 44% оно остаётся высоким. Более 90% не знают свой уровень холестерина - важного фактора риска осложнений.

Круглый стол и стратегическое совещание были организованы Минздравом КР совместно с Национальным центром кардиологии и терапии им. М. Миррахимова и КГМА им. И. К. Ахунбаева при поддержке швейцарского проекта по профилактике неинфекционных заболеваний.

Особое внимание уделили презентации государственной программы профилактики и контроля артериальной гипертензии на 2026–2030 годы. Её цель - создать доступную и эффективную систему раннего выявления и контроля заболевания.

Участники круглого стола поддержали национальную инициативу "Проверь давление - сохрани сердце", направленную на объединение всех заинтересованных сторон и мобилизацию ресурсов для снижения рисков сердечно-сосудистых заболеваний.


Теги:
Минздрав, Швейцария, Кыргызстан, здоровье
