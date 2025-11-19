Погода
$ 87.32 - 87.64
€ 101.02 - 102.02

МИД КР и ООН обсудили итоги года и подготовку встречи в Алматы

209  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызстан и ООН обсудили итоги работы Регионального центра по превентивной дипломатии и подготовку к ежегодной встрече заместителей министров иностранных дел стран Центральной Азии, которая пройдёт 27–28 ноября в Алматы. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Заместитель министра иностранных дел КР Темирбек Эркинов встретился со Специальным представителем генерального секретаря ООН по Центральной Азии, главой РЦПДЦА Каха Имнадзе. Стороны рассмотрели ключевые результаты деятельности Центра за 2025 год, а также организационные и содержательные вопросы предстоящей встречи.

Отмечен высокий уровень взаимодействия между Кыргызской Республикой и структурами ООН, особенно с РЦПДЦА. Кыргызская сторона выразила готовность и далее укреплять сотрудничество в рамках мандата Центра, направленного на превентивную дипломатию и поддержку стран региона в реагировании на вызовы и угрозы безопасности.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449698
Теги:
МИД, ООН, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  