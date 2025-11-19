МИД КР и ООН обсудили итоги года и подготовку встречи в Алматы

Кыргызстан и ООН обсудили итоги работы Регионального центра по превентивной дипломатии и подготовку к ежегодной встрече заместителей министров иностранных дел стран Центральной Азии, которая пройдёт 27–28 ноября в Алматы. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Заместитель министра иностранных дел КР Темирбек Эркинов встретился со Специальным представителем генерального секретаря ООН по Центральной Азии, главой РЦПДЦА Каха Имнадзе. Стороны рассмотрели ключевые результаты деятельности Центра за 2025 год, а также организационные и содержательные вопросы предстоящей встречи.

Отмечен высокий уровень взаимодействия между Кыргызской Республикой и структурами ООН, особенно с РЦПДЦА. Кыргызская сторона выразила готовность и далее укреплять сотрудничество в рамках мандата Центра, направленного на превентивную дипломатию и поддержку стран региона в реагировании на вызовы и угрозы безопасности.