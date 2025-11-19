Погода
Материалы по нарушениям в Госимуществе переданы в прокуратуру и ГКНБ

Счётная палата Кыргызстана выявила нарушения и несоответствия финансовой дисциплине на сумму 948,4 млн сомов в Государственном агентстве по управлению государственным имуществом за 2024 год. Материалы по отдельным фактам направлены в Генеральную прокуратуру и ГКНБ для правовой оценки.

По данным ведомства, аудит показал, что из общей суммы нарушений 32,2 млн сомов составляют финансовые нарушения, из которых около 2 млн сомов были восстановлены в ходе проверки. Проверяющие также выявили задолженность по дивидендам на сумму 37,4 млн сомов, включая 27,3 млн штрафных санкций.

Существенные нарушения обнаружены и в сфере аренды госимущества. Общий ущерб составил 33,9 млн сомов, при этом в бюджет не взыскано 28,7 млн сомов. Отдельные материалы по арендным отношениям переданы компетентным органам.

Счётная палата подчеркнула важность выполнения решения 2023 года, позволяющего государственным предприятиям направлять 50% чистой прибыли на обновление материально-технической базы в 2022–2025 годах.

По итогам аудита отмечена необходимость усиления прозрачности и ответственности в государственном управлении, повышения эффективности работы госпредприятий и обеспечения взыскания задолженности по аренде и дивидендам. Полный отчёт будет опубликован на официальном сайте Счётной палаты


НАЗАД  