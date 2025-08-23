"Челси" разгромил "Вест Хэм" и вышел на первое место в АПЛ

"Челси" одержал убедительную победу в Лондоне, обыграв "Вест Хэм" со счётом 5:1 в матче Английской Премьер-лиги.

Хозяева начали встречу активно: уже на 6-й минуте Лукас Пакета открыл счёт. Однако "синие" быстро переломили ход игры. Голы Жоау Педру, Педру Нето, Энцо Фернандеса, Моисеса Кайседо и Тревоха Чалобы обеспечили команде разгромный результат.

Особое внимание привлёк дебют 18-летнего Эстевaу Уиллиана - бразилец отдал результативную передачу и стал самым молодым ассистентом "Челси" в истории Премьер-лиги.

Для "Вест Хэма" поражение стало вторым крупным подряд: команда пропустила восемь мячей за два тура, что усилило давление на главного тренера Грэма Поттера.

Благодаря этой победе "Челси" впервые с декабря 2021 года поднялся на вершину турнирной таблицы АПЛ.