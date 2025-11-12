Погода
В Манасе запущена цифровая диспетчерская служба скорой помощи

В городе Манас и Сузакском районе начала работу цифровая диспетчерская служба скорой медицинской помощи. Новый сервис автоматизирует процесс приёма и распределения вызовов, отслеживает перемещение машин в реальном времени и помогает диспетчерам оперативно принимать решения.

Система обеспечивает более быстрый и скоординированный доступ к экстренной медицинской помощи. Она оснащена современным компьютерным оборудованием, мобильными устройствами и источниками бесперебойного питания. Программное обеспечение интегрировано с картографией и аналитическими инструментами, что позволяет повысить эффективность реагирования и сократить время прибытия бригад, включая отдалённые населённые пункты.

Диспетчеры и фельдшеры проходят обучение по работе с цифровыми инструментами. По словам заместителя министра здравоохранения Кыргызской Республики Нургуль Аднаевой, проект имеет системное значение:

Для нас важно, чтобы такие проекты не оставались пилотными. Цифровизация экстренной помощи должна быть завершённым циклом - с обучением, поддержкой и передачей всех материалов на местный уровень. Только тогда система будет действительно работать и приносить пользу пациентам каждый день.

Проект реализован Министерством здравоохранения КР при поддержке кыргызско-германского проекта по цифровизации экстренной медицинской помощи, реализуемого Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ).

Внедрение цифровой диспетчерской стало частью программы модернизации системы скорой медицинской помощи в Кыргызстане и шагом к расширению цифровых решений в здравоохранении.


Теги:
Джалал-Абадская область, Кыргызстан, Минздрав
