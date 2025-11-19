Погода
ГКНБ выявил автора фейковых аккаунтов, призывавшего к массовым беспорядкам

ГКНБ выявил администратора крупного анонимного аккаунта, распространявшего недостоверные сведения и призывы к массовым беспорядкам.

По данным ведомства, в социальных сетях Instagram и Threads установлен администратор аккаунта "predator4407". Он поддерживал контакты с лидерами деструктивных сил, находящихся за пределами страны, и по их указанию усилил публикации деструктивного характера. В своих постах и комментариях он призывал к организации массовых беспорядков, насильственному захвату власти, а также собирал закрытые сведения о руководителях государственных структур.

Подозреваемый гражданин А.Д.С., 1979 года рождения, водворен в СИЗО, возбуждено уголовное дело по двум статьям УК КР.

Кроме того, А.Д.С. создал более 20 фейковых аккаунтов в Instagram и Facebook. Через них он оставлял провокационные комментарии под актуальными новостями в СМИ, формируя искусственное негативное мнение и подстрекая граждан к недоверию и возмущению проводимой государственной политикой.

По факту начато уголовное производство по статьям 278 (массовые беспорядки) и 327 (публичные призывы к насильственному захвату власти) УК КР. Следствие продолжается, устанавливаются другие участники деструктивных групп, преследующих антиконституционные цели.

ГКНБ напоминает об уголовной ответственности за распространение ложных и провокационных сведений через анонимные и фейковые аккаунты, включая призывы к беспорядкам, насильственному захвату власти и разжиганию межнациональной либо межрегиональной вражды.


URL: https://www.vb.kg/449704
Теги:
ГКНБ, задержание, социальные сети, Кыргызстан
