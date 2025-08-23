Погода
$ 87.10 - 87.55
€ 100.92 - 101.87

Названы 25 лучших голливудских фильмов про спорт

115  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Авторитетное издание The Hollywood Reporter составило список из 25 лучших спортивных фильмов всех времен.

Лидером рейтинга стал культовый фильм Мартина Скорсезе про бокс "Бешеный бык" с Робертом Де Ниро. На втором месте - "Баскетбольные мечты", рассказывающий о поисках славы в НБА Артура Эдди и Уильяма Гейтса. Тройку замкнул фильм "Когда мы были королями" о легендарном боксёре Мохаммеде Али.

Среди других известных картин в списке: культовый "Рокки" с Сильвестром Сталлоне (8-е место), фильм "Человек, который изменил всё" с Брэдом Питтом (21-е место) и оскароносная "Малышка на миллион" Клинта Иствуда (23-е место).

Рейтинг охватывает как классические фильмы прошлого века, так и современные картины XXI века, включая драматические истории о бейсболе, баскетболе и боксе.

Полный список 25 лучших спортивных фильмов по версии THR:

"Бешеный бык" (1980)

"Баскетбольные мечты" (1994)

"Когда мы были королями" (1996)

"Дархэмские быки" (1988)

"О. Джей: Сделано в Америке" (2016)

"Уходя в отрыв" (1979)

"Восемь выходят из игры" (1988)

"Рокки" (1976)

"Добейся успеха" (2000)

"Одиночество бегуна на длинную дистанцию" (1962)

"Их собственная лига" (1992)

"Белые люди не умеют прыгать" (1992)

"Сахар" (2008)

"Офсайд" (2006)

"Бильярдист" (1961)

"Соберись перед прыжком" (2018)

"Команда из штата Индиана" (1986)

"Любовь и баскетбол" (2000)

"Личный рекорд" (1982)

"Жирный город" (1972)

"Человек, который изменил всё" (2011)

"Удар по воротам" (1977)

"Малышка на миллион" (2004)

"Претенденты" (2024)

"Несносные медведи" (1976)

Список демонстрирует разнообразие спортивного кино: от драматических историй до вдохновляющих биографий и документальных фильмов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449705
Теги:
кино, спорт, США
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  