Названы 25 лучших голливудских фильмов про спорт

Авторитетное издание The Hollywood Reporter составило список из 25 лучших спортивных фильмов всех времен.

Лидером рейтинга стал культовый фильм Мартина Скорсезе про бокс "Бешеный бык" с Робертом Де Ниро. На втором месте - "Баскетбольные мечты", рассказывающий о поисках славы в НБА Артура Эдди и Уильяма Гейтса. Тройку замкнул фильм "Когда мы были королями" о легендарном боксёре Мохаммеде Али.

Среди других известных картин в списке: культовый "Рокки" с Сильвестром Сталлоне (8-е место), фильм "Человек, который изменил всё" с Брэдом Питтом (21-е место) и оскароносная "Малышка на миллион" Клинта Иствуда (23-е место).

Рейтинг охватывает как классические фильмы прошлого века, так и современные картины XXI века, включая драматические истории о бейсболе, баскетболе и боксе.

Полный список 25 лучших спортивных фильмов по версии THR:

"Бешеный бык" (1980)

"Баскетбольные мечты" (1994)

"Когда мы были королями" (1996)

"Дархэмские быки" (1988)

"О. Джей: Сделано в Америке" (2016)

"Уходя в отрыв" (1979)

"Восемь выходят из игры" (1988)

"Рокки" (1976)

"Добейся успеха" (2000)

"Одиночество бегуна на длинную дистанцию" (1962)

"Их собственная лига" (1992)

"Белые люди не умеют прыгать" (1992)

"Сахар" (2008)

"Офсайд" (2006)

"Бильярдист" (1961)

"Соберись перед прыжком" (2018)

"Команда из штата Индиана" (1986)

"Любовь и баскетбол" (2000)

"Личный рекорд" (1982)

"Жирный город" (1972)

"Человек, который изменил всё" (2011)

"Удар по воротам" (1977)

"Малышка на миллион" (2004)

"Претенденты" (2024)

"Несносные медведи" (1976)

Список демонстрирует разнообразие спортивного кино: от драматических историй до вдохновляющих биографий и документальных фильмов.