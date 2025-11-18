Погода
$ 87.27 - 87.73
€ 101.02 - 102.02

Нацаккредсовет КР вынес решения по аккредагентствам и заявке ССАЕ

174  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Национальный аккредитационный совет при Министерстве науки, высшего образования и инноваций КР продлил на шесть месяцев сроки устранения нарушений трём аккредитационным агентствам "Эл баасы", "Билим Стандарт" и Агентству по аккредитации рейтинга и качества. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Решение принято из-за того, что выявленные ранее нарушения не были устранены в полном объёме.

При этом агентству "Сапаттуу билим" разрешено продолжить деятельность, поскольку все замечания, ставшие основанием для предупреждения, были полностью устранены.

На заседании также рассмотрели заявку Ассоциации аккредитации образования Центральной Азии (ССАЕ) Республики Казахстан о признании её аккредитационным агентством. Национальный аккредитационный совет отклонил заявку после изучения представленных материалов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/449706
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  