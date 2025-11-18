Нацаккредсовет КР вынес решения по аккредагентствам и заявке ССАЕ

Национальный аккредитационный совет при Министерстве науки, высшего образования и инноваций КР продлил на шесть месяцев сроки устранения нарушений трём аккредитационным агентствам "Эл баасы", "Билим Стандарт" и Агентству по аккредитации рейтинга и качества. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Решение принято из-за того, что выявленные ранее нарушения не были устранены в полном объёме.

При этом агентству "Сапаттуу билим" разрешено продолжить деятельность, поскольку все замечания, ставшие основанием для предупреждения, были полностью устранены.

На заседании также рассмотрели заявку Ассоциации аккредитации образования Центральной Азии (ССАЕ) Республики Казахстан о признании её аккредитационным агентством. Национальный аккредитационный совет отклонил заявку после изучения представленных материалов.