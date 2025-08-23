Кыргызстан и Япония подписали соглашение о спортивном сотрудничестве

Директор Государственного агентства физической культуры и спорта КР Айбек Абдымомунов встретился с японской делегацией во главе с мэром города Мацуру Акицу Камотой.

Стороны обсудили обмен опытом среди молодых спортсменов в борьбе и дзюдо, а также организацию совместных учебно-тренировочных сборов. По итогам встречи подписан документ о намерениях сотрудничества.

Мэр Камота отметил, что Мацуру является одним из центров борьбы, и выразил готовность развивать совместные проекты для молодежи. Абдымомунов подчеркнул активное сотрудничество двух стран и готовность продолжать развитие спортивных обменов.